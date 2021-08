Covid, due regioni rischiano di passare in giallo

82 Visite

Al momento il primo criterio di valutazione è già superato addirittura da 14 Regioni su 20. Del resto il numero di persone colpite da Covid sta crescendo, anche se nelle ultime due settimane in maniera meno sostenuta. Per fortuna la pressione sugli ospedali è ancora sotto controllo quasi ovunque. Il quadro peggiore si registra in Sardegna dove sono già stati raggiunti due parametri da zona gialla: 142 positivi su 100mila abitanti e 11% dei posti letto in rianimazione. Ma anche in Sicilia la situazione non è facile: qui l’incidenza dei positivi sulla popolazione è di 104,5 mentre è occupato il 13% dei posti letto in area medica e il 7% di quelli in rianimazione.

Altre Regioni sono ancora lontane dai valori soglia ma anche qui si nota la crescita della pressione sul sistema ospedaliero. Nel Lazio, ad esempio, il tasso di occupazione dei posti letto in rianimazione è passato dal 3,7 al 6% in una settimana mentre in Liguria lo stesso valore è salito dal 2,8 al 7%. Altri numeri da tenere d’occhio sono quelli relativi all’incidenza di positivi sulla popolazione. La Toscana nell’ultima settimana ha raggiunto quota 119,7 positivi su 100mila abitanti (7 giorni prima era a 94,5), il Veneto è a quota 94, stesso valore dell’Umbria, di poco superiore a quello dell’Emilia-Romagna, 93













