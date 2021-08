Asl Napoli 1, sanitari no vax: 600 a rischio sospensione

84 Visite

Per l’Asl Napoli 1 sono circa 600 i dipendenti che, almeno apparentemente, non hanno fatto la vaccinazione. Di questi, 50 sono impiegati amministrativi che non hanno rapporti di alcun tipo con gli ambienti sanitari oppure ospedalieri e dunque la loro posizione non sarà valutata. Tutti gli altri dovranno fornire chiarimenti. Il procedimento è stato avviato dal direttore generale Ciro Verdoliva sulla base degli elenchi trasmessi dalla Regione Campania con un cd- rom criptato a tutela della privacy.

Dopo aver ricevuto la lettera, i dipendenti dell’Asl avranno cinque giorni di tempo per replicare: se dimostreranno di essere in regola (ad esempio perché già vaccinati o perché appartenenti alle categorie alle quali il siero può non essere somministrato, per ragioni di salute o perché da poco guariti dalla malattia) la loro posizione sarà archiviata, altrimenti scatteranno i provvedimenti di sospensione, come già accaduto per personale dell’Asl Napoli 2 e dell’Asl di Avellino.













