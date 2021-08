SANITÀ, APPROVATO IL PIANO DI RECUPERO LISTE D’ATTESA: FONDI AGGIUNTIVI PER I BUDGET DELLA SPECIALISTICA

49 Visite

Come annunciato, nella riunione di Giunta, oggi è stato approvato il Piano regionale di recupero delle liste d’attesa, con il quale si destinano risorse finanziarie per potenziare l’offerta di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale ai cittadini campani che durante il 2020, a causa della pandemia, non hanno usufruito di servizi sanitari.