Marano, caos acqua in tanti rioni. Il Comune ha indetto un summit per i prossimi giorni: “Piscine e furti in costante crescita”

Interi rioni senza acqua o con la pressione al minimo. Non è una novità, accade ormai da anni, ma ora pare che il Comune abbia compreso che, al netto delle problematiche degli impianti, c’è anche una questione di furti d’acqua. L’acqua manca perché in tanti, illegalmente, riempiono o alimentano piscine, terreni e case abusive. Pare che i commissari abbiano indetto per i prossimi giorni un summit con la polizia municipale e i responsabili dell’ufficio tecnico. L’obiettivo, finora solo strombazzato ai quattro venti, è quello di stanare e denunciare gli abusivi. Tanti si sarebbero aggiunti negli ultimi anni a quelli già esistenti in precedenza.













