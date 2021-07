Moto, tragedia ad Aragon: incidente fatale, morto il 14enne Hugo Millan

97 Visite

Una nuova tragedia sconvolge il mondo dei motori. Ad Aragon, nel corso della gara della European Talent Cup, ha perso la vita il pilota 14enne Hugo Millan, rimasto coinvolto in un terribile incidente con Oleg Pawelec. Il pilotino spagnolo, caduto a 13 giri dal termine, è stato investito dal polacco nel tentativo di uscire dalla pista a piedi, uno scontro che non gli ha lasciato scampo nonostante il tempestivo soccorso del personale sanitario del circuito. Millan, talentuoso pilota classe 2006, è stato subito medicato in pista e poi trasferito in elicottero al vicino ospedale di Saragozza. Le sue condizioni, purtroppo, sono apparse sin da subito critiche e nelle ore successive è stato constatato il decesso del giovane di Huelva. Lo spagnolo in stagione aveva raccolto quattro podi e due pole position che gli avevano concesso di guadagnare il secondo posto nella classifica generale della categoria.













