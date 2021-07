Si dimettono in 11, l’ordine degli avvocati di Napoli Nord verrà commissariato

358 Visite

Al Consiglio dell’Ordine di Napoli Nord non c’è più una maggioranza. Dopo le dimissioni dell’ex presidente Gianfranco Mallardo, arrivano anche quelle dell’avvocato Linda Maisto. Nelle settimane precedenti, nove i consiglieri dimissionari (Dolores Di Micco, Rosaria Auletta e Antonia di Costanzo prima ed Annunziata Caterino, Giuseppe Landolfo, Rosa Cesaro, Luigi d’Antò, Generoso di Biase e Annamaria Maisto poi). Undici su 21 che andavano a comporre l’organo di rappresentanza forense significa solo una cosa: scioglimento. Ora sarà il Cnf ad indicare un commissario che traghetterà le toghe normanne alle prossime elezioni entro il termine di due mesi dalla sua nomina. Con lo scioglimento del consiglio dell’ordine di Napoli Nord la provincia di Caserta conta ben due ordini commissariati.

Di seguito le motivazioni delle dimissioni dell’avvocato Linda Maisto:

“Cari colleghi, non avrei mai immaginato di scrivere queste parole. Le scrivo con una enorme tristezza e delusione nel cuore, ma, allo stesso tempo, con senso di responsabilità. Mi avete donato la possibilità di rappresentarvi e sarò per sempre grata ed onorata di ciò. Il punto è che, negli ultimi tempi, la mia attività di consigliere era divenuta insostenibile a causa del contesto di lavoro che si era venuto a creare. Purtroppo, almeno da un anno, in consiglio ho assistito incredula ad una girandola interminabile di alleanze che si componevano e si ricomponevano con il solo fine di “conquistare” le cariche dell’ufficio di presidenza. Dopo le dimissioni da Presidente del COA di Napoli Nord, rassegnate dall’Avv. Mallardo il 12 giugno u.s., il COA è stato da lui convocato per ben sei volte ed una settima l’ha convocato il “Consigliere anziano”, ponendo all’ordine del giorno l’elezione del nuovo Ufficio di Presidenza, ma quest’ultimo non è stato mai eletto. Questo dimostra un punto fondamentale che, credo, tutti gli avvocati del foro di Napoli Nord hanno capito molto bene: il problema di questa consiliatura non era il Presidente Mallardo, ma piuttosto i personalismi, gli egoismi, le velleità, la presunzione, l’arroganza e l’arrivismo di alcuni consiglieri che sono stati eletti nelle liste dei due unici candidati presidenti e che hanno preferito pensare ai propri obiettivi e non agli interessi della classe. Non ho mai partecipato a riunioni per spartizioni di poltrone e di questo –consentitemi di dirlo–vado fiera! Le riunioni andavano fatte in consiglio, con lealtà e trasparenza, facendo tutti un passo indietro. Quella che aspirava ad una poltrona, vi assicuro, di sicuro non ero io. Senza contare che le poltrone si conquistano con le elezioni e non si usurpano con tatticismi veramente beceri. Ho sentito parlare di spartizioni delle poltrone in base ad un presunto criterio di territorialità: non il voto degli avvocati o le competenze, ma la “territorialità”. Queste affermazioni mi lasciano basita. Io sono sempre stata la consigliera di tutti gli avvocati del COA di Napoli Nord, indipendentemente dei territori di appartenenza. Forse si dimentica che Napoli Nord racchiude 38 comuni e non ci sono 38 consiglieri. Chi afferma il contrario, evidentemente, non sente lo spirito di appartenenza al Foro di Napoli Nord, che è unico e deve rimanere unitario. Non ho problemi a dire che sono nauseata dalle dinamiche e dalle logiche di potere che si sono scatenate in questo ultimo anno, dinamiche e logiche di potere che non mi appartengono e mai mi apparterranno perché c’è qualcosa che né nella vita, né tantomeno in politica, svenderò mai: la mia dignità e la mia coerenza! Dopo sette convocazioni del Consiglio in cui non è stato possibile eleggere l’Ufficio di Presidenza, ma soprattutto non si è svolta l’ordinaria amministrazione e quindi non si è data una risposta alle istanze legittime di tanti iscritti, ho ritenuto che l’unico modo per uscire da questa empasse fosse di ritornare alle urne e di ridare la parola a voi elettori. In questo modo, con le mie dimissioni e, spero, la nomina di un commissario che indica le elezioni nei 60 gg. previsti dalla legge, si dovrebbe poter tornare a svolgere l’ordinaria amministrazione rapidamente. In considerazione di tutto quanto appena illustrato, il 20 luglio 2021, ho rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord. Ringrazio tutti voi colleghi che mi avete onorata del vostro voto di fiducia e di tutte le volte che mi siete stati vicino e mi avete invitato a non cambiare e ad essere sempre me stessa. Vi ringrazio per il vostro sostegno che è ragione di grande conforto in questo momento per me di grande tristezza e delusione. Le dimissioni non rappresentano la fine della mia attività di rappresentanza degli interessi degli avvocati. Continuerò con l’associazionismo e con tante idee e voglia di fare, con voi e per noi. Rimaniamo uniti! Statemi accanto come avete sempre fatto in questi anni della mia consiliatura e facciamo rete tra le tante persone perbene che hanno a cuore il futuro degli avvocati di Napoli Nord. Un abbraccio a voi tutti. Linda Maisto“.













