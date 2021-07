Marano, un fulmine distrugge una cabina dell’Enel a Città Giardino: diverse famiglie senza corrente elettrica

1.028 Visite

Una domenica pomeriggio impegnativa quella che hanno affrontato i vigili del fuoco e i tecnici dell’Enel, questi ultimi al lavoro da tre ore in via Del Mare, dove si è abbattuto un fulmine che ha provocato l’incendio di una cabina dell’energia elettrica. La piccola struttura, o meglio, i macchinari al suo interno sono andati subito in fiamme, tanto che in breve i residenti hanno visto uscire del denso fumo dalla cabina stessa, allertando così i soccorsi che in pochi minuti sono arrivati sul posto. I vigili hanno così spento le fiamme e messo in sicurezza l’area in attesa dell’intervento dei tecnici dell’Enel. Al momento sono privi di energia elettrica diversi condomini di un parco di via Del Mare. Ancora non si conoscono i tempi per la riattivazione della corrente elettrica.













