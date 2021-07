152 Visite

È tempo di semifinale per l’Italia di Mancini, che martedì 6 luglio alle 21 sfida la Spagna per un posto nella finalissima. L’unico cambio rispetto al Belgio dovrebbe essere Emerson per l’infortunato Spinazzola. Verso la conferma in attacco Ciro Immobile. La diretta della partita martedì 6 luglio dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football e Rai Uno.













