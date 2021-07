64 Visite

Ancora controlli dei Carabinieri nel comune di Arzano. Decine di militari della Compagnia di Casoria, nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli, hanno identificato 92 persone, molte delle quali pregiudicate, e controllato 78 veicoli.

In un vano ascensore della scala C del rione 167 di Via Cristoforo Colombo hanno rinvenuto e sequestrato 16 proiettili cal. 6,35 mm.

7 le sanzioni al cds notificate ad altrettanti automobilisti scorretti.













