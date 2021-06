Europei, il risultato in diretta live della partita Ungheria-Portogallo

Esordio nel gruppo F per il Portogallo campione d’Europa che affronta l’Ungheria allenata dal Ct italiano Rossi. Prima mezz’ora dominata dai lusitani ma con poche occasioni: Jota pericoloso in avvio, poi ci prova Ronaldo di testa. Nel finale di tempo ancora i due attaccanti a sfiorare il vantaggio. Nella ripresa tentativo dalla distanza di Bruno Fernandes. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Sostituzione 81′ – Doppio cambio anche per Santos: dentro Renato Sanches per William Carvalho e André Silva al posto di Jota 80′ – Gol annullato a Schon! Grande azione dell’ungherese che rientra sul mancino e batte Rui Patricio sul primo palo, ma l’arbitro annulla per offside Sostituzione 77′ – Altri due cambi per Rossi che toglie Sallai e Kleinheisler per far posto rispettivamente a Schon e Siger 76′ – Ronaldo lamenta un rigore per un tocco di mano di Fiola ma l’arbitro giudica l’intervento regolare 75′ – Adam Szalai tenta ancora la conclusione dalla lunghissima distanza, senza riuscire a inquadrare lo specchio 74′ – Adesso l’Ungheria prende coraggio e prova a proporsi in avanti, mentre il Portogallo sta perdendo un po’ di fiducia Sostituzione 71′ – Primo cambio per Santos: dentro Rafa Silva per Bernardo Silva 70′ – Sallai cerca una complicata conclusione in girata, palla fuori non di molto 68′ – Tentativo di Bruno Fernandes! Il trequartista ci prova dalla distanza e mira l’angolino, Gulacsi in tuffo mette in corner Sostituzione 66′ – Primo cambio per Rossi: fuori Schafer, dentro Nego 64′ – Il Portogallo torna ad attaccare con insistenza 61′ – Ora di gioco alla Puskas Arena: non si sblocca il punteggio 57′ – Sallai cerca il mancino dritto per dritto, dal lato sinistro al limite dell’area di rigore, Rui Patricio respinge 56′ – Neanche Ronaldo riesce per ora a trovare spiragli nella difesa ungherese 53′ – Ripresa cominciata all’insegna del primo tempo: Portogallo che domina il possesso, Ungheria che mantiene la linea bassissima 50′ – Tentativo di Adam Szalai dalla lunghissima distanza: destro velenoso che non sorprende Rui Patricio 47′ – Pepe ci prova di testa su cross dalla bandierina, ma Gulacsi si distende e respinge 46′ – Inizia il secondo tempo Le due Nazionali rientrano in campo per il secondo tempo Intervallo! FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! UNGHERIA-PORTOGALLO 0-0! Sky sport