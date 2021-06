174 Visite

La Corte dei conti ha bocciato Quota 100 sottolineando la necessità di superare il sistema che scade a fine anno. Per gli anni successivi, la soluzione ipotizzata dalla Corte sarebbe quella di “costruire un sistema di uscita anticipata che converga su un’età uniforme per lavoratori in regime retributivo e in regime contributivo puro”.













