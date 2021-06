FUORIGROTTA: In auto con oltre 100 grammi di “erba”. 25enne arrestato dai carabinieri

168 Visite

I carabinieri della stazione di Fuorigrotta e quelli del Reggimento Campania hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Pawel Andrzej Malinowski, venticinquenne residente a Ponticelli e già noto alle forze dell’ordine. Durante un controllo alla circolazione stradale in Via Leopardi, il giovane di origini polacche è stato perquisito. Nella sua auto sono stati così rinvenuti 110 grammi di marijuana già divisi in dosi pronte per lo smercio. Finito in manette Malinowski è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.













