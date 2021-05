Calvizzano, villa Calvisia riapre al pubblico da domani: firmata l’ordinanza

146 Visite

E’ stata pubblicata sul sito del Comune di Calvizzano un’ordinanza a mia firma che dispone già da domani (sabato 8 maggio) la riapertura al pubblico di Villa Calvisia. È possibile accedere nei seguenti giorni e orari:

• Dal Lunedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Vi ricordo che a causa dell’emergenza da Covid-19 l’accesso è limitato ad un numero massimo di 100 persone in contemporanea, che l’ingresso è consentito solo ai cittadini muniti di mascherine ad esclusione dei bambini di età inferiore ai 6 anni.

Resta interdetto, al momento, l’accesso all’area giochi per bambini che sarà delimitata con apposite segnalazioni poiché sono in corso i lavori per il ripristino della pavimentazione e la messa in sicurezza delle giostre. Rispettiamo il distanziamento sociale e manteniamo alta la guardia. Mi affido al vostro senso di responsabilità. Buon week end a tutti!

Il Sindaco

Giacomo Dr.Pirozzi













