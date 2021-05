BACOLI, ASSOCIAZIONE IL PAPPICE: “STRISCE BLU, QUANDO LE BUGIE LE DICE IL SINDACO”

142 Visite

Il Sindaco scrive che non è vero l’aumento del bollino blu e la sua validità per zone.

Eppure la delibera di Giunta n. 26 dell’11 marzo recita “confermare le tariffe approvate con delibera di G. C. n. 10 del 24.01.2020”.

Eppure questa delibera del 2020 stabilisce testualmente di “fissare in 50 euro il costo dell’abbonamento annuale residenti” cioè il 60 % in più rispetto le precedenti Amministrazioni politiche.

Eppure ancora questa delibera precisa sempre testualmente di “mantenere invariata nelle restanti parti la richiamata deliberazione” cioè il regolamento del 2018 quello – cioè – per strade e quartieri.

Regolamento allegato e controfirmato assieme alla delibera !

Questi sono gli atti che il Sindaco definisce bugie, atti che portano la firma sua, dell’assessore, della segretaria, della comandante.

Il Sindaco non sapeva cosa stesse firmando o non autentica la sua firma ?

Se si tratta di atti artefatti o di firme false il Sindaco lo denunci altrimenti si dimostrerà essere lui quello che racconta bugie ai cittadini.

Associazione Il Pappice













