Marano, acqua ai privati? Il Pd chiede al sindaco di ritirare la delibera. Ma Visconti risponde picche

Pd Marano : chiediamo al Sindaco di ritirare la Delibera. Altrimenti nostro voto non sarà favorevole. Il percorso fatto sul tema non lo condividiamo. La nostra priorità è fare un percorso come PD che guardi alla Città in futuro. Nei prossimi giorni oltre al gruppo consiliare ed al gruppo dirigente uscente, incontreremo gli iscritti che vorranno rinnovare la tessera e chiediamo a chi negli anni si è allontanato di venire a darci un aiuto dall’interno per creare un nuovo percorso.













