Isole Vaccini, Varriale (Moderati): “Isole aperte, ma protette. Soddisfazione per l’Ordinanza del Presidente De Luca. Ripartiamo dal turismo”

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’arrivo dell’ Ordinanza di De Luca relativa alla vaccinazione delle popolazioni delle isole di Capri, Ischia e Procida e del relativo comparto lavorativo del turismo. Previo completamento delle fasce deboli della popolazione, avremo finalmente le isole aperte, ma protette. Un risultato importante per l’intero Sistema Paese raggiunto anche grazie alla recente iniziativa promossa dai Moderati “Isole COVID-FREE” in presenza dei Sindaci delle Isole, del Deputato Giacomo Portas, del Consigliere Pasquale Di Fenza e del Vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola. Come Moderati, a febbraio fummo i primi a evidenziare la necessità di vaccinare abitanti e comparto lavorativo delle isole. FInalmente, dopo settimane di inutili polemiche, passiamo ai fatti, dando futuro e speranza a migliaia di famiglie e lavoratori. Il tempo stringe e la stagione turistica è alle porte, ogni giorno è importante”.

Vincenzo Varriale, Segretario Regionale Moderati Campania













