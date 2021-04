Mugnano in lutto per la scomparsa di Vincenzo, domani i funerali

701 Visite

Lutto a Mugnano per la prematura scomparsa di Vincenzo Pugliano, 20enne portato via da un brutto male. Il giovane è spirato poche ore fa. La notizia si è subito diffusa in città, gettando nello sconforto chi conosceva Vincenzo. Tantissimi i messaggi da parte di amici e conoscenti apparsi stamattina sui social network.

“Vincenzo, come si fa ad accettare la tua morte? Mi avevi detto che sarebbe passato tutto. Perché? Dai forza alla tua famiglia sono distrutti”, scrive Nunzia. E poi ancora: “Non si può accettare! Non mi dimenticherò mai di te e di tutte le risate che ci siamo fatti! Riposa in pace”, è il commento dell’amico Raffaele. Domani verranno celebrati i funerali del 20enne, alle ore 10 e 30, presso la parrocchia San Biagio di Mugnano. Il giovane lascia i genitori e una sorella.













