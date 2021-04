Campania, i dubbi sul piano vaccino e le scorte in esaurimento

Vaccinare a tappeto e completare subito le immunizzazioni degli ultra ottantenni, dei fragili e dei pazienti disabili o vulnerabili di ogni età, a cui va data la precedenza assoluta e lo stop al piano “Covid free” per le isole del golfo. Sono queste le indicazioni giunte ieri ai manager delle Asl, dopo l’ordinanza del commissario straordinario Figliuolo, da parte dell’Unità di crisi regionale. Ma intanto sono poche, insufficienti, le dosi per la Campania. Le scorte, secondo quanto riporta Il Mattino, sarebbero sufficienti per altri tre giorni. Sono in tanti ad aver rifiutato AstraZeneca. Anche gli anziani per i quali – dopo mille giravolte – era arrivato nei giorni scorsi il via libera. Sono in tanti a non fidarsi più, come era prevedibile che fosse.