Chiusura cinema Arcobaleno, de Magistris: “Il Governo batta un colpo, la cultura è vita”

La prospettata chiusura del cinema Arcobaleno è una ferita per la città. Non si può accettare in tempi di pandemia culturale la chiusura di una sala cinematografica, a Napoli che è il primo set cinematografico all’aperto d’Italia.

Il Governo batta un colpo. Metta in campo misure economiche adeguate per scongiurare la chiusura degli spazi culturali. In questo anno si è avuta l’impressione che per i Governi la cultura sia qualcosa a cui si possa rinunciare. La cultura non è intrattenimento, è vita e lavoro. Scongiuriamo quindi la chiusura del cinema Arcobaleno. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.