80enni di Marano in fila per il vaccino a Quarto. “Ci hanno convocato alle 18, siamo usciti alle 22,30”

Riceviamo e pubblichiamo: “Gentile Direttore, è una vergogna! File di maranesi a fare vaccinazione Covid a Quarto. Parcheggio pieno, file di macchine sulla strada, una voce dal microfono che chiama i cittadini. C’è un’atmosfera strana, di guerra. E a Marano niente si muove, con le innumerevoli strutture che potrebbero ospitare decine di centri di vaccinazione. Chi è colpevole di questa inefficienza dopo dovrà pagare questa cambiale. Intanto, bisogna organizzarsi e rimboccarsi le maniche per costruire il futuro assetto politico e sociale. cosi non va. Buon fine settimana. Grazie”. Inoltre, innumerevoli sono le segnalazioni pervenute in redazione sulla disorganizzazione in merito ai tempi di attesa per la somministrazione del vaccino presso la struttura di Quarto, ecco cosa ci riportano: “Alcuni 80enni convocati dalle 18:30, sono usciti dal centro alle 22:30”.

(Lettere firmate da cittadini di Marano)













