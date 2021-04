Qualiano, morte di Lia e Mina: la lettera dell’amica di Mina: “Voglio ricordarti felice”

169 Visite

Lia e Mina, due ragazze che, nella giornata di ieri, hanno gettato nello sconforto l’intera comunità di Qualiano. La prima vittima aveva solo 37 anni e si chiamava Lia Maisto, aveva un male incurabile contro cui lottava da tempo. Era molto conosciuta ed apprezzata nell’hinterland di Qualiano e faceva l’attrice. L’altra giovane si chiamava invece Mina Avolio ed aveva, invece, solo vent’anni, è deceduta a causa di una malattia misteriosa contro cui lottava da circa 1 anno.

Di seguito il messaggio di cordoglio del sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis: “Oggi è una giornata tragica per la città di Qualiano. Due giovani cittadine, nel giro di poche ore, hanno lasciato questa terra unite da un tragico destino. Non è possibile descrivere il dolore ed il senso di impotenza davanti a queste tragiche notizie. Tutta l’amministrazione comunale si stringe attorno al dolore delle famiglie. Nessuna parola, ora, sarebbe in grado di consolarli”.

Tante anche le dediche da parte degli amici delle giovani, come quella di Luisa, amica della ventenne Mina, che ha voluto ricordarla e salutarla con una foto insieme alle sue compagne di scuole, in occasione di un compleanno passato: “Un abbraccio immenso da noi. Tue amiche, tue compagne di vita. Professori e Professoresse a cui hai voluto un gran bene e sei stata ricambiata il doppio, amica nostra!”. In un altro post Fb, continua dicendo: “Con tante capacità che ha avuto il mondo, chi ha visitato la luna, chi scopre cose con la scienza e poi?! Nessuno che ancora sa come curare. Un amico è per sempre e tu per me lo sei ancora, anzi oggi più che mai perché so che proteggerai me ovvero noi tue amiche come proteggerai la tua famiglia e Tina. Adesso i nostri momenti saranno ricordi, ricordi che fanno male al cuore, alle anime nostre di chi ti ha voluta bene nel profondo del tuo cuore. […] E voglio ricordarti felice, felice come quando avevi una buona notizia ed eri subito pronta a chiamarci per condividerla con noi. Felice in quel momento in cui potevamo organizzare una passeggiata o un uscita al bar o semplicemente una pizza a casa. Entusiasta al pensiero di poter prendere la patente un giorno e imparare a portare la macchina”.













