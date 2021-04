Quarto, arrestato un 36enne con 5 panetti di hashish in casa

413 Visite

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio Raffaele Rosario Sannino, 36enne di Quarto.

I Militari – nell’ambito dei servizi anti droga disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno perquisito l’abitazione dell’uomo. Rinvenuti e sequestrati 5 panetti di hashish ed altri 2 pezzi della stessa sostanza per un peso complessivo di quasi 500 grammi. I carabinieri hanno trovato anche 3 bilancini di precisione, un taglierino probabilmente utilizzato per tagliare la droga e la somma contante provento del reato di 680 euro. I carabinieri hanno trovato tutta la merce sequestrata all’interno della camera da letto.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.













