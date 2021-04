Covid, tre regioni passano da zona rossa ad arancione. Campania ancora in zona rossa?

664 Visite

Delle 9 regioni che attualmente sono in zona rossa tre sono praticamente sicure di passare oggi in zona arancione (Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia), altre 2 sono avviate anch’esse vero la zona arancione (Piemonte e Toscana). Discorso a parte per la Calabria il cui governatore Nino Spirlì ha firmato un’ordinanza che la mette in zona rossa fino al 21 aprile. Resteranno in zona rossa la Val d’Aosta, la Puglia e la Campania. Ovviamente fondamentali per confermare queste anticipazioni saranno i dati definitivi che oggi comunicherà l’Iss nel suo consueto report settimanale del venerdì. Le ordinanze che saranno firmate dal ministro Speranza dovrebbero entrare in vigore da martedì 13 aprile.













