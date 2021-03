Giornata mondiale dell’acqua: in Italia è ormai emergenza

91 Visite

È emergenza in Italia per la gestione dell’acqua a causa delle emerse problematiche legate all’intera rete idrica nazionale e per la difficoltà di trattenere acqua piovana nel Paese, dato fermo all’11%. L’ emergenza denunciata con la Giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo chiede una strategia idrica per il Paese e segnala che all’appello ad oggi mancano – secondo l’ Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi)- 5 miliardi di metri cubi d’acqua rispetto a 50 anni fa quando nel 1971 la Conferenza Nazionale delle Acque aveva indicato in almeno 17 miliardi di metri cubi la necessità di invaso necessaria a soddisfare le esigenze del Paese al 1980.













