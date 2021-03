Marano, i vertici del Pd provinciale e regionale stufi di Visconti. Tra pochi giorni verrà giù tutto?

53 Visite

I vertici provinciali e regionali del Pd sono pronti a prendere le distanze dalla giunta Visconti. E’ solo questione di giorni, ma tra un po’ al sindaco sarà chiesto di farsi da parte, di dimettersi. La possibilità di un duro faccia a faccia tra i vertici dei dem e il sindaco dem era già stata paventata 20-25 giorni fa. Non se ne fece nulla e il Pd locale si incartò tra veti e direttivi. Tra consiglieri doppiogiochisti e bizantinismi vari.

Ora le cose starebbero per cambiare: il passaggio all’opposizione di Susy Santopaolo, con la conseguente “creazione” di un Pd di maggioranza e uno di minoranza, impone alla segreteria provinciale e regionale di prendere una posizione. O con Visconti o contro Visconti. Il primo cittadino, naturalmente, non accetterà alcun diktat e tenterà l’ennesima prova di forza, sperando di incassare l’appoggio di qualche consigliere dem, Coppola e Paragliola in primis, e raccattare qualche voto tra i banchi della non ermetica opposizione.

I giochi, ad ogni modo, sono fatti: tra qualche giorno gli ispettori della prefettura consegneranno la relazione che porterà (al 99 per cento) allo scioglimento dell’ente comunale per infiltrazioni malavitose. Di elementi ne sono stati trovati a bizzeffe, anche più di quanto la nostra testata giornalistica aveva ipotizzato e descritto in tanti articoli. Il Pd è già in gravissimo ritardo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS