Incidente a Capodanno, Angelo non ce l’ha fatta: il 31 enne è morto nella notte

1.565 Visite

Non ce l’ha fatta Angelo Marrone, il giovane papà originario di Melito ma residente a Marano vittima di un incidente stradale nella notte di Capodanno. Il 31 enne, ricoverato in condizione disperate al Cardarelli dopo aver impattato contro alcune autovetture in sosta, è spirato nella notte. Fatale un arresto cardiaco. L’incidente che lo vide coinvolto si verificò a Chiaiano, in via Santa Maria a Cubito.

Angelo era alla guida di una Fiat Punto, la notte tra il 31 e l’1 gennaio, e accompagnava il figlio piccolo in ospedale, vittima di un incidente domestico. Il giovane era uscito dal coma alcune settimane fa e le sue condizioni erano apparse in lento miglioramento. Nella notte il drammatico epilogo. Alla famiglia di Angelo le condoglianze della nostra redazione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS