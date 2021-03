MUSICA, SU YOUTUBE IL VIDEO DI “SIENT’ ANCORA” DEGLI AFTERSAT

30 Visite

Dopo l’uscita su tutte le piattaforme digitali, da oggi, domenica 14 marzo, anche il video di “Sient’ Ancora” è disponibile su YouTube. Il brano della band esordiente napoletana “AFTERSAT” anticipa, così, l’ep “INTOSOLE”, un concentrato di popolarità folk’n’roll, prodotto da Dcave Records e registrato nello storico The Cave Studio, collaborazione che il gruppo si è aggiudicato al Lennon Festival, famoso concorso in provincia di Catania. Dopo numerosi live e partecipazioni a contest nazionali importanti, la band esordisce ufficialmente con un progetto artistico e un’identità chiari. Cinque i componenti del gruppo: Salvatore Pone (chitarra acustica, voce), Alessia Torinelli (ukulele, chitarra acustica, voce), Giuseppe Passeri (basso), Mirko Di Bello (batteria), Davide Correra (chitarra elettrica).

“Sient’ Ancora” parla di un legame perduto che ha lasciato un ricordo vivo, nonostante la separazione ma che, irrimediabilmente, non tornerà più. L’intento è stato quello di creare smarrimento ed una continua alternanza tra luce ed ombra, tra personaggio ed alter ego. Ognuno dei componenti della band nel video ha, infatti, un suo alter ego, l’opposto di ciò che è nella realtà, dall’outfit alle movenze. Per questa ragione, nei teaser che hanno anticipato il lavoro, sono stati presentati singolarmente, in modo velato, i cinque personaggi alternativi con i nomi scritti al contrario. Il brano inizia con respiri e voci sussurrate, probabilmente della persona per cui esso è stato scritto, e ciò viene rappresentato nel video da una bocca anonima che risponde alla voce principale. Il suono di sottofondo di carte stracciate dal diario di colui che s’interroga e si tormenta nel ricordo della donna e della sua voce, rende ancora più suggestiva l’atmosfera di un’introspezione.

Il videoclip, pensato e girato interamente da Alessia Torinelli, è stato in seguito montato da Costantino Sgamato e Chiara Ioffredo, di BrainHeart.

Link https://www.youtube.com/channel/UCo98y7lJ3yZCpYwrf4zMwdQ













