Reddito di cittadinanza e Naspi, misure confermate: ecco le scelte di Draghi

Il Governo Draghi, in continuità con il precedente Governo, conferma il reddito di cittadinanza, stanziando 1 miliardo di euro e proroga di altri due mesi la Naspi per coloro che stanno terminando di percepirla in queste settimane. Allo studio la proroga dei due mesi anche per coloro che percepiscono la Naspi non in scadenza e senza alcun tipo di lavoro e occupazione.

Il reddito di cittadinanza è salvo e ne è la prova l’inserimento nel decreto sostegni di 1 miliardo di euro. Sicuramente ci aspettiamo una revisione dei meccanismi per consentire ai percettori del reddito di cittadinanza di trovare lavoro. Il malfunzionamento dei centri per l’impiego e dei navigator hanno reso il reddito di cittadinanza come un vero sussidio. Che in realtà Draghi non accetta, perchè prima o poi finisce. Quindi ci si aspetta una profonda revisione non tanto nei criteri di accesso al reddito di cittadinanza, ma alle procedure per aiutare chi percepisce questo assegno a ricollocarsi nel mondo del lavoro.













