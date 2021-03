Marano, Fratelli d’Italia: “Se Zingaretti conoscesse la situazione del Pd locale si vergognerebbe ancor di più”

119 Visite

Se l’ex Segretario del PD Zingaretti conoscesse la situazione di Marano non potrebbe che confermare quanto detto prima di dimettersi: “Mi vergogno di questo partito, si parla solo di poltrone”. Apprendiamo che il partito democratico, che qualche giorno fa ha sfiduciato il

vicesindaco (uomo ombra di Visconti) e chiaramente detto per bocca del suo ex

capogruppo Pasquale Coppola “il tempo è finito”, sembra aver cambiato idea.

Adesso chiede un rimpasto di giunta, un cambio di poltrone insomma, magari

accontentando maggiormente i Consiglieri scontenti del Sindaco che continua a

non tener conto delle opinioni dei consiglieri del suo stesso partito.

I dirigenti del PD, sia locale che provinciale, sembra che vogliano mettere la

parola fine a questa esperienza ma i consiglieri, piuttosto che proporre soluzioni

vere ai problemi reali che questa città sta affrontando, pensa a nominare qualche

amico in giunta comunale e così fare finalmente la pace con il Sindaco.

Fratelli d’Italia si propone di offrire una proposta alternativa a questo modo di

fare e di intendere la politica. E’ in questa ottica che, appena sarà di nuovo

possibile tenere assemblee pubbliche, intendiamo chiedere l’impegno di tutti i

cittadini totalmente sfiduciati da anni di malapolitica egoistica e affarismo.

Siamo al lavoro per una città nuova, diversa e migliore.













