Domenica a Qualiano la giornata “Fire Free Land – Terra libera dai Fuochi” Tra i comuni di Qualiano e Calvizzano è in atto un protocollo d’intesa che ha previsto la partecipazione in forma associata al progetto FIRE FREE LAND con Prefettura e Regione Campania finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’abbandono incontrollato di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, pericolosi e non, e del fenomeno dei roghi tossici.