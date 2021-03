Guida Pd, Letta si è preso 48 ore

Enrico Letta si è preso 48 ore per decidere se accettare o meno la guida del Partito democratico. Dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti, il partito si prepara all’assemblea di 14 marzo e lavora a una soluzione per poter trovare una guida che non sia solo un reggente. Tra le ipotesi più concrete c’è quella di Letta che però ha chiesto prima garanzie e, in mattinata, ha scritto un messaggio su Twitter: “Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo. Ho il Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa accelerazione mi prende davvero alla sprovvista; avrò bisogno di 48 ore per riflettere bene. E poi decidere”.