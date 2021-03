Napoli, piazza Dante: autista autobus aggredito da un passeggero

121 Visite

Ieri pomeriggio, Napoli piazza Dante. L’autista del pulmann linea C/63 – un 54enne di Casandrino – chiede aiuto ai carabinieri. E’ stato aggredito da un passeggero. Il 54enne aveva richiamato l’uomo: non indossava bene la mascherina nonostante l’obbligo imposto dalle normative anti-contagio e la presenza all’interno del pulmann di altri utenti. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli – allertati dal 112 – sono arrivati poco dopo. L’aggressore – un 36enne napoletano incensurato – è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. L’autista – che ha riportato un trauma contusivo e stato di agitazione – è stato giudicato dal personale sanitario guaribile in 5 giorni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS