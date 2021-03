Covid, la protesta delle scuole paritarie: «In Campania noi chiusi e ludoteche aperte»

203 Visite

«Siamo davanti a una disparità di provvedimenti che si fa davvero fatica a comprendere. Nell’ottica della tutela della salute, non si capisce come sia possibile che, in seguito all’entrata in vigore del dpcm del 2 marzo 2021, in zona rossa siano state chiuse tutte le scuole mentre è stata autorizzata l’apertura delle ludoteche». La denuncia arriva dalle associazioni di categoria Sic (Servizi Infanzia Campania), Confapi Scuole Paritarie Campania, con l’appoggio dell’associazione Scuole Aperte Campania. Le associazioni, presiedute da Katia Mascolo (SIC), Valentina Ercolino (Confapi-Scuole paritarie Campania) e Palmira Pratrillo (Scuole Aperte Campania) sottolineano che «non si comprende, altresì, come mai i servizi educativi privati e paritari 0/6 anni si siano visti negare la possibilità di attivare all’interno delle proprie strutture centri ludico-ricreativi, riducendo il tutto alla mancata presenza in visura camerale del codice ateco 93.29.90.».













