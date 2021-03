Vaccini distretto Marano-Quarto: ecco come procedono le operazioni

204 Visite

Procede a pieno ritmo la campagna di vaccinazione nei territori del distretto sanitario 38, afferente ai comuni di Marano e Quarto. Secondo i dati forniti dall’Asl, per i residenti over 80 personale siamo quasi al completamento della seconda dose. Docenti e non docenti quasi concluse le operazioni per la prima dose ed entro maggio sarà completata la seconda. Sono state avviate, intanto, le inoculazioni sul personale delle forze dell’ordine. Il distretto sanitario, da qualche settimana diretto dal dottor Tommaso Girasole, nel caso in cui dovessero arrivare maggiori dosi di vaccino, è comunque pronto per un’operazione più ampia e a tappeto. Il tutto, secondo i responsabili dell’Asl Napoli 2 nord, sarà favorito anche dal recente accordo con i medici di base, che potranno vaccinare presso i loro studi o a domicilio con AstraZeneca. Molti cittadini, anche di Marano, sono stati dirottati presso il centro di Quarto, allestito nelle adiacenze della chiesa San Castrese.













