Giugliano, opposizione all’attacco: “Covid, dall’Amministrazione poche idee e ben confuse”

Continua l’allarme coronavirus tra i dipendenti comunali. “Oggi, i dipendenti del Settore Assetto del Territorio hanno fatto il tampone nel timore di aver contratto il Covid dopo avere avuto contatti con un tecnico esterno all’ente probabilmente contagiato all’Ufficio Tributi. È il segno che qualcosa continua a non funzionare e che i provvedimenti adottati per evitare i contagi tra i dipendenti comunali non funzionano”. A dichiararlo è il Consigliere di opposizione Luigi Porcelli. “È evidente che le cose non vadano bene -commenta Porcelli-. In pochi giorni siamo passati dalla denuncia di unitili allarmismi dell’opposizione, alla chiusura di uffici ed attività. Il dubbio è che si siano sottovalutati i segnali di allarme e che forse, anziché chiudere le attività commerciali oggi, si potessero fare controlli prima. Il conto dei ritardi lo pagheranno ancora una volta i commercianti”.