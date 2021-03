Covid e vaccini Marano: ieri è toccato agli agenti della polizia municipale

346 Visite

Vaccinazioni in corso anche per gli agenti della polizia municipale di Marano. Ieri una quindicina di agenti, da quanto si apprende, si sono sottoposti alla vaccinazione. Le procedure sono state eseguite a Quarto, presso i locali installati dal Comune flegreo, in collaborazione con l’Asl Napoli 2 nord, nelle adiacenze della chiesa San Castrese. Vaccinati (AstraZeneca), insomma, poco più della metà degli uomini attualmente in organico













