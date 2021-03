Comunali a Napoli, in campo anche Sergio D’Angelo: l’uomo di Gesco, vicino ai centri sociali e a capo di Abc. Che qualcuno vuole portare anche a Marano

Vincenzo Spadafora (5 Stelle) e Sergio D’Angelo, da sempre vicino all’estrema sinistra napoletana, sarebbero anche loro in campo per le comunali a Napoli. D’Angelo è l’uomo di Gesco, vicino ai centri sociali, a De Magistris ma da qualche tempo avvicinatosi al Pd. D’Angelo è soprattutto il commissario di Abc, la partecipata del Comune che qualcuno vorrebbe portare anche a Marano in luogo della già individuata Acquedotti scpa. Nel centrosinistra le candidatura si sprecano: Bassolino, la Clemente, ora D’Angelo, per non parlare di Manfredi e Fico. De Luca, però, non vede di buon occhio queste operazioni: il governatore punterebbe su un uomo della società civile ed è già in rotta di collisione con il suo partito.