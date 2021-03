Arzano, la FP CGIL: “Solidarietà ai dipendenti e amministratori del Comune per il vile atto intimidatorio”

121 Visite

NEL CONDANNARE FERMAMENTE LE VILI INTIMIDAZIONI DI STAMPO MALAVITOSO CHE, SI APPRENDONO A MEZZO STAMPA, DIRETTE AL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, AL SEGRETARIO GENERALE E ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI ARZANO, LA FP CGIL ESPRIME MASSIMA SOLIDARIETA’ E SOSTEGNO!!!

ORMAI SONO ANNI CHE AL COMUNE DI ARZANO IL CLIMA E’ ROVENTE E NON SI RIESCE A TROVARE UNA STABILITA’ AMMINISTRATIVA E POLITICA ALLA GUIDA DELLA CITTADINA.

LE PRESSIONI E LE MINACCE INTIMIDATORIE, NEI CONFRONTI DEL PERSONALE E DI CHI RAPPRESENTA LE ISTITUZIONI, SONO DIVENTATE PARTE DI UNA “INTOLLERABILE QUOTIDIANITA”,LETTERE MINATORIE, INVIO DI PROIETTILI, SCRITTE SUI MURI DELLA CITTA’, USO DI ORDIGNI CONTRO ABITAZIONI E STRUTTURE COMUNALI, SINO A GIUNGERE A VERE E PROPRIE AGGRESSIONI FISICHE.

SONO ANNI CHE LA FP CGIL DENUNCIA IL CLIMA TORBIDO E LA CRESCENTE VIOLENZA FISICA E PSICOLOGICA CHE VIENE VIGLICCAMENTE ESERCITATA, DALLA DELINQUENZA, CONTRO IL PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI CHE CERCANO, CON GRANDE SFORZO, DI COMPIERE IL PROPRIO DOVERE.

UNA INAUDITA VIOLENZA CHE ALTERA E IQUINA IL VIVERE CIVILE E TENTA DI CONDIZIONARE L’AGIRE DELLE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE, SCORAGGIANDO E DEMOTIVANDO DONNE E UOMINI, CHE CON SENSO DI RESPONSABILITA’ CIVILE HANNO DECISO DI DEDICARE UN PEZZO DELLA LORO VITA E DELLA LORO INTELLIGENZA AL SERVIZIO DELLA COMUNITA’ IN CUI VIVONO.

CHI NON SI PIEGA ALLA INFAME E TURPE DEGENERAZIONE DI TRASFORMARE I DIRITTI IN FAVORI, DI SOTTOSTARE ALLE REGOLE DELLA CORRUZIONE, DIFENDENDO L’AMBIENTE, E OPPONENDOSI ALLO SFRUTTAMENTO DEL SUOLO PER LA REALIZZAZIONE DI IGNOBILI E SCIAGURATE SPECULAZIONI EDILIZIE, COME NEL CASO DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOALE, DIVENTA BERSAGLIO DEI MALAVITOSI.

LA FP CGIL COME DA SEMPRE, SOSTIENE CON TUTTE LE SUE ENERGIE IL PERSONALE E LE ISTITUZIONI CHE CONTRASTANO LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E SI BATTONO PER IL RIPRISTINO DELLA LEGALITA’ E IL RISPETTO DELLE LEGGI.

IL RESP. TERR. NAPOLI NORD

IL SEGR. METROP.E REGIONALE FP CGIL FF.LL.

FP CGIL F. RAGLIA

S. TINTO













