Sanità, gruppo FI: “Esenzione ticket per maculopatia”

NAPOLI – «Includere la maculopatia nei livelli essenziali di assistenza e garantire a tutti l’accesso alle cure». È quanto chiedono i consiglieri regionali di Forza Italia, Annarita Patriarca, Stefano Caldoro e Massimo Grimaldi, in una mozione per impegnare il governatore Vincenzo De Luca e l’intera giunta regionale «a intervenire presso il Governo nazionale affinché siano messe in atto tutte le necessarie azioni per l’inserimento della maculopatia nei Lea». «La malattia, che interessa la macula (zona dell’occhio), ha un altissimo potere invalidante ed è ritenuta tra le principali cause di cecità nei Paesi occidentali – hanno scritto i consiglieri azzurri -. Ha come conseguenza la perdita progressiva della visione centrale e limita la funzione visiva di chi ne viene affetto. Oltre a presentarsi in soggetti che abbiano superato i 50 anni di età, da recenti ed autorevoli studi emerge come la patologia non vada da considerare unicamente senile, e si riscontri, sempre più frequentemente, anche nella fascia giovanile, considerato l’utilizzo massiccio da parte dei giovani di pc, tablet, smartphone e altri dispositivi». «È necessario, quindi, promuovere, a livello regionale, idonee campagne di sensibilizzazione per attuare un programma di prevenzione della salute degli occhi, che sia rivolto soprattutto ai soggetti in età scolare, con screening gratuiti negli istituti didattici», si legge ancora nella mozione dei consiglieri. «L’accesso alla diagnosi e alle eventuali cure deve essere garantito a tutti, a prescindere dalla disponibilità economica del singolo individuo. Ciò può essere possibile soltanto attraverso l’esenzione del ticket ». «Considerato che in materia, sono già in corso alcune iniziative legislative, chiediamo al presidente e a tutta la giunta regionale di intervenire presso il Governo, affinché siano messe in atto le necessarie azioni atte a inserire la maculopatia nei livelli essenziali di assistenza», concludono Patriarca, Caldoro e Grimaldi.













