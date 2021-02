Centro Paradiso di Soccavo immerso nel degrado, Borrelli (Europa Verde): “Luogo storico per i tifosi del Napoli in balìa degli incivili”

123 Visite

“Il “Centro Paradiso” di Soccavo è un luogo di culto per migliaia di tifosi del Napoli. A ricordarlo un bellissimo murale dedicato al pibe de oro. Era qui che si allenava il Napoli campione d’Italia. Tuttavia, da parte di alcuni incivili, questo luogo viene utilizzato come immondezzaio. Cataste di rifiuti e suppellettili di ogni genere avvolgono ciò che resta dell’impianto deturpando anche il murale. Mi chiedo se per costoro sia già finito l’amore che avevano per Maradona e per la città. Io credo che si debba avere rispetto e cura per questi luoghi e per la città in generale. Fa davvero male vedere che l’ignoranza e l’inciviltà regnino sovrane anche in posti che hanno rappresentato una Napoli vincente che faceva la gioia di tutti, tifosi e non”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto diverse segnalazioni in merito.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS