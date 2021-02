Governo Draghi, oggi giuramento e poi il passaggio di consegne

95 Visite

Il governo del presidente del Consiglio Mario Draghi oggi giura al Quirinale alle 12. L’esecutivo muove i primi passi dopo l’annuncio della lista dei ministri. Draghi, salito nella serata di venerdì al Quirinale, ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ha sciolto la riserva. Quindi, ha reso noti i nomi della squadra di governo: 23 ministri, 15 politici e 8 tecnici. Successivamente, il presidente del Consiglio ha incontrato il presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, e il presidente della Camera, Roberto Fico. Draghi ha chiuso la giornata recandosi a palazzo Chigi per incontrare il premier uscente, Giuseppe Conte. Il colloquio è durato circa mezz’ora. Draghi e Conte si rivedranno oggi alle 13 per la cerimonia della campanella e per il passaggio di consegne tra l”avvocato del popolo” e ‘Super Mario’.













