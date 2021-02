Pomigliano, “Rinascita” al fianco delle due lavoratrici della Armena Sviluppo: “Ingiusto il demansionamento”

94 Visite

Pomigliano d’Arco: «Ci schieriamo pubblicamente al fianco delle due lavoratrici – una delle quali nostra concittadina – della Armena Sviluppo, vittime di un provvedimento di demansionamento ingiusto». È senza mediazioni la posizione che Rinascita, movimento politico di sinistra, ha assunto a favore di due lavoratrici demansionate all’inizio di settembre, di ritorno dalle ferie estive.

«Le due lavoratrici, – spiegano i componenti di Rinascita attraverso la pagina Facebook ufficiale – sono da sempre attive nella tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Avevano denunciato alcune scorrettezze che avvenivano all’interno dell’azienda e, per questo motivo, sono state vittima di questo provvedimento. La salvaguardia dei diritti dei lavoratori e la chiara gestione di aziende, specie di società pubbliche, sono nostri argomenti prioritari, quanto più se interessano i lavoratori della nostra città». La Armena Sviluppo infatti è una società partecipata del Città Metropolitana di Napoli, all’interno della quale, secondo la Fiom, è in corso una forte esternalizzazione di attività «che dovrebbero essere svolte dai suoi dipendenti, sia sulla Manutenzione stradale che su quella scolastica».

«Negli ultimi anni – si legge nel comunicato dell’organizzazione sindacale, alla quale sono iscritte le due lavoratrici – molti lavoratori sono andati in pensione e molti altri non sono più idonei allo svolgimento di attività manutentive per cui il sindaco De Magistris, nel 2019, ha chiesto la formulazione di un Piano Industriale triennale che desse avvio ad un piano di assunzioni, per integrare le maestranze mancanti. L’azienda non ha mai avviato questo piano ma ha sottoscritto, intanto, contratti per la manutenzione straordinaria per la ristrutturazione delle scuole. La Fiom ha più volte chiesto di conoscere il contenuto di questi contratti, in quanto l’affidamento alle ditte potrebbe inglobare, col tempo, anche le attività ordinarie, di competenza di Armena».

«Rinascita è, fin dalla sua fondazione, sempre al fianco dei lavoratori per la salvaguardia dei loro diritti, – spiega Antonio Avilio, Consigliere Comunale di Pomigliano d’Arco per Rinascita – Pomigliano è stata negli anni scorsi la città delle lotte operaie per la salvaguardia dei diritti del lavoro e delle organizzazioni sindacali. È una città simbolo della Sinistra, sempre al fianco dei lavoratori. Il mio mandato consiliare e l’impegno di tutti i nostri militanti e simpatizzanti, sono orientati a seguire questa importante tradizione e portarla nel mondo di oggi, dove il progresso tecnologico spesso non coincide con il progresso dei diritti. Proprio per questo non possiamo star zitti di fronte ad un atto così grave ai danni di due lavoratrici, per di più se a farlo è un’azienda pubblica. Ci impegniamo a portare avanti ogni iniziativa possa essere utile a rivolvere per il meglio questa annosa vicenda, aggravata dal fatto che è stata perpetuata ai danni di due donne. Le lavoratrici italiane, infatti, sono quelle che più hanno sofferto la crisi economica legata all’emergenza Covid».

«Il demansionamento delle due lavoratrici – spiega la Fiom – è stato oggetto di una interrogazione parlamentare. Il provvedimento ha suscitato la preoccupazione e la reazione di diverse realtà sociali, che intendono mettere in atto iniziative volte alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori e alla corretta gestione del bene pubblico».

