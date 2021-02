Pozzuoli, “Barca onoranze funebri”. Autorimessa non in regola: scatta il sequestro penale

302 Visite

Gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli hanno proceduto al sequestro penale dei locali (un’autorimessa) di un’agenzia di onoranze funebri. Si tratta di “Barca onoranze funebri”, ditta storica di Pozzuoli e per moltissimi anni competitor dei Cesarano. Il motivo? I locali non sarebbero a norma. La ditta Barca è nota in tutta l’area flegrea, in particolare nei comuni di Pozzuoli, Quarto e Monte di Procida.













