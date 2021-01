Settimana decisiva anche per Visconti. Il Comune di Marano a un passo dallo scioglimento per mafia. Il primo cittadino, scaricato dal Pd napoletano, si dimetterà?

434 Visite

E’ la settimana decisiva per il governo nazionale e potrebbe esserla anche per il governo di Marano, sempre più nella morsa delle criticità irrisolte, dei mille problemi e alle prese con le ombre di un possibile scioglimento per camorra. Le indagini sul municipio proseguono a tutto spiano e presto ci saranno nuove sorprese.

Il sindaco Visconti è stato ormai scaricato anche dal Partito democratico napoletano. Lo sa lui e lo sanno tutti quelli che orbitano nel partito di Marano. E’ solo questione di giorni, poi i nodi verranno al pettine. Cosa accadrà? Visconti ha una sola, piccolissima possibilità di salvare il Comune dall’ennesimo scioglimento per mafia: dimettersi e sperare nella clemenza della prefettura e del Ministero dell’Interno. Se non lo farà entro pochi giorni, per l’ente comunale non ci saranno altre vie d’uscita. E i consiglieri comunali? Ci sono quelli a cui non importa un fico secco del destino del Comune e quelli che, come gli esponenti dei democratici, dovrebbero non solo pensare agli affari propri ma anche a salvare “l’onore” del partito in cui militano. Se Visconti non dovesse cedere, dovrebbero essere loro a staccare la spina alla giunta. Lo hanno capito o continuano a fare gli gnorri?













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS