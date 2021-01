69 Visite

I carabinieri della stazione di Procida hanno arrestato per evasione Tsvetanova Miroslava Simeonova, 18enne di origini bulgare già sottoposta ai domiciliari.

E’ stata sorpresa al porto, a pochi passi dallo scalo turistico: tra le mani un biglietto per un traghetto diretto ad Ischia.

Finita in manette è stata giudicata in Tribunale con rito abbreviato e condannata a 10 mesi con la sospensione condizionale della pena.















