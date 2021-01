Mugnano, donna colpita da un proiettile vagante, era uscita per gettare la spazzatura

118 Visite

Ha 52 anni ed è residente a Roma la donna colpita da un proiettile vagante esploso in una zona al confine tra i comuni di Mugnano e Giugliano. La 52 enne, che era tornata a Mugnano per trascorrere il Capodanno con la madre, era uscita dall’abitazione per gettare la spazzatura. In quel momento sarebbe stata colpita dal proiettile vagante. I carabinieri di Marano e Mugnano che indagano sull’episodio nutrono, tuttavia, ancora qualche dubbio (proiettile o scheggia di petardo?) e attendono l’esito dell’intervento chirurgico per avere un quadro più chiaro dell’accaduto













