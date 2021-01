Capodanno, nel casertano 3 fratelli fanno esplodere bombe carta modificate

125 Visite

CAPODANNO – Ha avuto la peggio il più grande di tre fratelli che nel casertano hanno provocato ingenti danni. E’ la notte di Capodanno e c’è l’usanza di sparare fuochi d’artificio. Non solo quelli, a quanto pare. L’intera città di Caserta ha sentito la deflagrazione provocata dai tre fratelli residenti nel complesso popolare di Parco Primavera, nella frazione dell’area nord di Tuori. Si tratta di tre giovanissimi: 17, 21 e 25 anni. Il maggiore è finito in ospedale perchè più vicino all’esplosione. Or è in prognosi riservata. Hanno formato, per questo Capodanno, stando a quanto rivelato dai Carabinieri di Caserta, delle mega bombe dal potenziale medio – alto. L’esplosione ha avuto un’onda d’urto di oltre trenta metri e ha provocato nei fratelli lesioni interne e ustioni. Hanno distrutto 3 macchine e danneggiato altre 4 vetture parcheggiate nei dintorni. Si sono rotti vetri del portone d’ingresso e quelli dei palazzi vicini. I militari hanno anche ritrovato della plastica vicino il luogo dell’esplosione, probabilmente utilizzata per modificare le bombe carta, già illegali. FONTE: ANSA













