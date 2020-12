PIERRO (LEGA) TRASPORTI: “EFFICENTAMENTO E ACCESSO ALLA MOBILITÀ TEMI IMPORTANTI PER LA PROVINCIA DI SALERNO”

69 Visite

Napoli 23 dicembre 2020 – “Più trasporti e accesso alla mobilità sono temi fondamentali per rilanciare la qualità della vita nelle nostre province. In particolare nella provincia di Salerno, dove la Regione Campania ancora deve mettere in campo un sistema integrato efficace che consenta di spostarsi agevolmente tra i comuni e raggiungere il polo universitario e plessi scolastici”. Spiega Attilio Pierro, consigliere regionale della Lega che oggi ha approvato un articolo della Legge di bilancio sui trasporti e sugli abbonamenti gratuiti per gli studenti. “In questo momento storico in cui i nostri studenti sono stati costretti a restare a casa questo provvedimento assume un significato importante ed un segnale positivo per il futuro prossimo. Aiutare e contribuire ad alleggerire le famiglie di ulteriori costi, anche se in forma minima, è un atto dovuto e segno di sensibilità verso chi è stato duramente colpito dalle misure restrittive messe in campo a causa della pandemia”.













