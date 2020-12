Bacoli, rendiconto 2019: bocciatura dei Revisori dei Conti per l’Amministrazione Della Ragione

90 Visite

I Revisori hanno nuovamente bocciato l’Amministrazione con una sequela di criticità al consuntivo 2019 che sarà votato stasera.

Tra queste “– continuo ricorso ad anticipazioni di tesoreria; – non si conoscono le movimentazioni della giacenza di cassa vincolata; – mancato recupero delle quote di disavanzo; – € 3.412.105,46 in fondo svalutazione crediti; – scarsa adeguatezza del controllo interno; – perdita della concessione da parte del società della riscossione; – mancata rinegoziazione dei mutui; – necessario aggiornamento degli inventari; – il piano di rientro del maggior disavanzo, da riaccertamento straordinario, non è stato rilevato; – ancora il CIC non ha approvato il bilancio al 31/12/2019; – le entrate, per il recupero dell’evasione, non sono rilevabili in modo puntuale; – il ritardo nei pagamenti”.

Un parere che assieme al riaccertamento – quasi 38 milioni di entrate non riscosse – è una mazzata per il Sindaco che trattandosi del suo 2019, non potrà scaricare su altri le proprie responsabilità.

O pure stasera sentiremo il melodramma del dissesto messo in scena da chi – votando contro il PUT che adesso s’è fatto finanziare – l’ha generato ?

Tanto la magistratura chiude ambedue gli occhi perché – si sa – qualcuno ha i Santi in paradiso…



Nota stampa Associazione Il Pappice













