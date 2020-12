Napoli, sospiro di sollievo: Insigne squalificato per un solo turno

122 Visite

La temuta stangata del Giudice Sportivo non è arrivata e il capitano azzurro è stato squalificato soltanto per una giornata per aver mandato a quel paese l’arbitro Massa in occasione del rigore concesso ai nerazzurri. Per l’attaccante partenopeo, punito “per avere, al 26° del secondo tempo, con gestualità plateale rivolto al Direttore di gara espressioni irrispettose”, anche 10mila euro di multa.













